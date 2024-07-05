UX Festival 2024: Die Pilgerstätte für UX-Enthusiasten

Besucherrekord und Neuerungen

Mit Sand unter den Füßen und bei entspannter Atmosphäre im Erfurter Zughafen bot sich die perfekte Kulisse für Wissensaustausch, Netzwerken und das Wiedertreffen alter Freunde. Nicht umsonst wird das Festival mittlerweile gern als Klassentreffen der Branche bezeichnet. Das Event war komplett ausgebucht, und die Warteliste war lang – ein Beweis für das wachsende Interesse und die hohe Qualität der Veranstaltung. Die German UPA hat es erneut geschafft, ein einzigartiges Event zu organisieren, das die Community zusammenbringt und inspiriert.

„Hier gibt es einfach eine Atmosphäre der Geborgenheit. Das UX Festival ist ein Safe Space, wo man mal was ausprobieren kann.” – , Senior UX-Beraterin bei UX&I

„Es ist total interessant auch jetzt im Nachgang noch zu sehen, was in der Session zum Skill Mapping gemacht wurde und welche Impulse dies setzt. Es ist schön, dass der Austausch jetzt auf LinkedIn weitergeht. So können auch diejenigen, die nicht dabei sein konnten, davon profitieren.” – , Senior UX-Beraterin bei UX&I