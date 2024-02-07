Triple: UX&I ist auch 2024 kununu Top Company

Zum dritten Mal in Folge zeichnet die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu die UX-Beratung als „Top Company" aus. Diese kontinuierliche Anerkennung unterstreicht das Engagement der Firma für eine herausragende Arbeitsumgebung und -kultur. „Das kununu-Siegel bestärkt uns auch in diesem Jahr, dass Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenerfolg Hand in Hand gehen. Gleichzeitig ist die Auszeichnung für uns auch immer ein Ansporn, die besondere Kultur bei UX&I wertzuschätzen und weiter alles dafür zu tun, dass es uns als Menschen, als Kolleg*innen und als Team gut geht”, so Juliana Hirsing, Senior UX-Writerin bei UX&I.

Die kununu-Auszeichnung basiert auf Mitarbeiterbewertungen, welche die Stärken von UX&I in den Bereichen Work-Life-Balance, Innovationsgeist und kollegialem Miteinander hervorheben. Auf den vier Bewertungskriterien von kununu kann UX&I den Durchschnittswert von 4,7 von 5 Sternen halten. Besonders ragen die Bewertungen der Unternehmenskultur (4,8) und der Vielfalt (5,0) hervor. Detaillierte Ergebnisse sind auf dem von UX&I einsehbar.

Bei UX&I wird das durch ein mit der Unternehmensführung verknüpft. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen somit nicht nur bei der Projektarbeit im Vordergrund, sondern auch in der Denk- und Arbeitsweise innerhalb der Firma. Geschäftsführer Tobias Schlei betont immer wieder: „Der Mensch ist wichtiger als die Firma”. Dieser Leitsatz prägt die und fördert messbar das Wohlbefinden der Teammitglieder. Marie Tetzlaff, Finance- und Personalbeauftragte bei UX&I: „Neben all den Benefits wie betriebliche Krankenversicherung, Mitarbeiterbeteiligung, Homeoffice-Ausstattung etc. halte ich das hohe Maß an Vertrauen, Verantwortung und Selbstwirksamkeit für unschlagbar. Ich kann meine Arbeit frei gestalten, darf bei der Unternehmensentwicklung mitwirken und erlebe in einem Team mit kollegialer Führung mein optimales Arbeitsumfeld. Bei UX&I kann man sich maximal entwickeln und entfalten; gleichzeitig investiert das Unternehmen viel in die Zukunft seiner Mitarbeiter*innen. Tolle Offsites, leckerer Kaffee und schöne Büros werden vielleicht zur Nebensache, sind aber nicht weniger wichtig und besonders.”

Zudem sind 90 % der Mitarbeiter*innen mit ihren Gehältern zufrieden. Ein faires Gehaltssystem und Mitarbeiterbeteiligung nach dem Stille-Gesellschafter-Modell gehören zum Kern der Unternehmenskultur. Mehr dazu in der Aufzeichnung des Live-Chats mit Geschäftsführer Tobias Schlei: .