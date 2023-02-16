UX&I wurde von kununu zum zweiten Mal in Folge Top Company ausgezeichnet

Ein weiteres Arbeitgeber-Siegel ziert die Vitrine von UX&I – und unterstreicht damit den Fokus auf Mitarbeiterzufriedenheit und menschzentriertes Arbeiten bei der UX-Beratung. Auf den vier Bewertungskriterien von kununu kann UX&I den Durchschnittswert von 4,8 von 5 Sternen aus dem Vorjahr halten. Der Branchenschnitt liegt 2023 einen ganzen Stern darunter. Besonders ragen die Bewertungen der Unternehmenskultur (4,9) und der Vielfalt (5,0) hervor. Insgesamt wurden die Kriterien für die Auszeichnung als Top Company, z. B. mindestens 3,8 Sterne und mindestens zwei neue Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, mehr als erfüllt.

Auch auf weiteren bei kununu abgefragten Dimensionen schneidet UX&I gut ab: Mitarbeiter*innen geben zum Beispiel an, dass ihnen vertraut wird und positiv mit Fehlern umgegangen wird. Die Work-Life-Balance wird auch im Vergleich zum Branchendurchschnitt positiv bewertet. Mit ihrem Gehalt sind 94 % der Mitarbeiter*innen zufrieden. Detaillierte Bewertungen sind auf dem von UX&I einsehbar.

“Die Bewertungen auf Arbeitgeberplattformen wie kununu sind uns immer sehr wichtig, auch weil sie ein Indikator dafür sind, dass unsere menschzentrierte Organisationsform funktioniert. Wir arbeiten nach einem soziokratischen Modell und übertragen damit das menschzentrierte Mindset, welches wir beruflich als UXler haben, auf unsere Arbeitsweise”, so Tobias Schlei, Geschäftsführer bei UX&I.

Mehr über die soziokratische Organisation bei UX&I ist im Artikel “ ” zusammengefasst.