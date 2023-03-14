UX&I erhält Great Place to Work® Qualitätssiegel in drei Kategorien und zählt zu den besten Arbeitgebern in der ITK, im kleinen Mittelstand und in NRW

Ausgezeichnet vom internationalen Forschungs- und Beratungsinstitut: Great Place to Work® unterstützt in rund 60 Ländern Unternehmen, um die eigene Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Die Grundlage für die Bewertung eines Unternehmens ist eine Mitarbeiterbefragung nach dem wissenschaftlich fundierten sowie dem . Das Kultur Audit betrachtet die Personal- und Kulturarbeit eines Unternehmens und analysiert dabei Prozesse, Maßnahmen und Instrumente. Die Ergebnisse der beiden Bewertungsgrundlagen werden im Verhältnis 3:1 gewichtet.

UX&I wird beim Branchenwettbewerb „Beste Arbeitgeber in der ITK 2023” von Great Place to Work® als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet

274 Unternehmen aus der ITK-Branche mit insgesamt 67.361 Mitarbeitenden unterzogen sich freiwillig einer unabhängigen Prüfung ihrer Arbeitsplatzkultur und stellten sich dem Urteil der eigenen Beschäftigten. UX&I gewinnt Platz drei von 20 Unternehmen in der Kategorie unter „50 Beschäftigte” und zählt damit zu den Siegern des diesjährigen Wettbewerbs „Beste Arbeitgeber in der ITK 2023”. UX&I überzeugte durch ein besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen. Die Unternehmenswerte „Vertrauen” und „Menschzentriertheit” finden sich im Arbeitsalltag wieder – verankert in verschiedenen Maßnahmen und Prinzipien. „Arbeiten geht bei UX&I zu jeder Zeit und von überall. Jede*r UXI entscheidet selbst, ob beispielsweise Home Office oder Büro besser passt. Bei uns gibt es weder Überstunden noch Kernarbeitszeiten. Wenn der Hund im Büro dabei ist, ist das kein Problem. Und falls die Kita früher schließt, kann jede*r UXI das Kind jederzeit abholen,” sagt Marie Tetzlaff, Finance & HR.

UX&I erhält Great Place to Work® Auszeichnung „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2023”

Neben der Branchenauszeichnung erhält UX&I die Great Place to Work® Auszeichnung „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2023”. Aktuelle Studien zeigen, dass neben den klassischen Themen wie Führungsqualität, Fairness und Vertrauen auch nachhaltiges Wirtschaften, eine ausgewogene Work-Life-Balance, Gendergerechtigkeit und ethische Geschäftspraktiken für Mitarbeitende eine ebenso große Rolle bei der Beurteilung ihres Arbeitgebers spielen. Tobias Schlei, Geschäftsführer bei UX&I, setzte sich intensiv mit dem Sinn, oder auch , seines unternehmerischen Handelns auseinander und kam mit Patrick Oselka, ebenfalls Geschäftsführer bei UX&I, zu folgendem Ergebnis: „Die Suche nach der idealen Organisationsform führte uns ganz an die Basis, und damit zur Frage: Wofür stehen wir morgens auf? In einem systematischen Prozess lernten wir, unsere Haltung zur Sinnhaftigkeit unseres Tuns explizit zu machen. Der Purpose ist bei uns nicht im stillen Kämmerlein entstanden. Es waren viele UXIs direkt bei der Formulierung beteiligt und wir haben ihn im Rahmen unserer Reorganisation ausführlich vorgestellt und erklärt. Der Purpose wurde als unsere Firmenkultur verstanden und konnte so zum Teil der Organisation werden – zum Eigentum der ganzen Firma.” Die Kultur eines Unternehmens wird zum Erfolgsfaktor im Ringen um Nachwuchstalente, denn Unternehmen müssen heute in eine gute Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur investieren, um sich dem Fachkräftemangel entgegenzustellen und sich für die Zukunft neu zu formieren. Die Great Place to Work® Auszeichnung „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2023” zeigt, dass UX&I bereits vieles richtig macht.