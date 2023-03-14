14. März 2023
UX&I erhält Great Place to Work® Qualitätssiegel in drei Kategorien und zählt zu den besten Arbeitgebern in der ITK, im kleinen Mittelstand und in NRW
Ausgezeichnet vom internationalen Forschungs- und Beratungsinstitut: Great Place to Work® unterstützt in rund 60 Ländern Unternehmen, um die eigene Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur zu analysieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Die Grundlage für die Bewertung eines Unternehmens ist eine Mitarbeiterbefragung nach dem wissenschaftlich fundierten Great Place to Work Modell® sowie dem Great Place to Work® Kultur Audit. Das Kultur Audit betrachtet die Personal- und Kulturarbeit eines Unternehmens und analysiert dabei Prozesse, Maßnahmen und Instrumente. Die Ergebnisse der beiden Bewertungsgrundlagen werden im Verhältnis 3:1 gewichtet.
UX&I wird beim Branchenwettbewerb „Beste Arbeitgeber in der ITK 2023” von Great Place to Work® als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet
274 Unternehmen aus der ITK-Branche mit insgesamt 67.361 Mitarbeitenden unterzogen sich freiwillig einer unabhängigen Prüfung ihrer Arbeitsplatzkultur und stellten sich dem Urteil der eigenen Beschäftigten. UX&I gewinnt Platz drei von 20 Unternehmen in der Kategorie unter „50 Beschäftigte” und zählt damit zu den Siegern des diesjährigen Wettbewerbs „Beste Arbeitgeber in der ITK 2023”. UX&I überzeugte durch ein besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen. Die Unternehmenswerte „Vertrauen” und „Menschzentriertheit” finden sich im Arbeitsalltag wieder – verankert in verschiedenen Maßnahmen und Prinzipien. „Arbeiten geht bei UX&I zu jeder Zeit und von überall. Jede*r UXI entscheidet selbst, ob beispielsweise Home Office oder Büro besser passt. Bei uns gibt es weder Überstunden noch Kernarbeitszeiten. Wenn der Hund im Büro dabei ist, ist das kein Problem. Und falls die Kita früher schließt, kann jede*r UXI das Kind jederzeit abholen,” sagt Marie Tetzlaff, Finance & HR.
UX&I erhält Great Place to Work® Auszeichnung „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2023”
Neben der Branchenauszeichnung erhält UX&I die Great Place to Work® Auszeichnung „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2023”. Aktuelle Studien zeigen, dass neben den klassischen Themen wie Führungsqualität, Fairness und Vertrauen auch nachhaltiges Wirtschaften, eine ausgewogene Work-Life-Balance, Gendergerechtigkeit und ethische Geschäftspraktiken für Mitarbeitende eine ebenso große Rolle bei der Beurteilung ihres Arbeitgebers spielen. Tobias Schlei, Geschäftsführer bei UX&I, setzte sich intensiv mit dem Sinn, oder auch Purpose, seines unternehmerischen Handelns auseinander und kam mit Patrick Oselka, ebenfalls Geschäftsführer bei UX&I, zu folgendem Ergebnis: „Die Suche nach der idealen Organisationsform führte uns ganz an die Basis, und damit zur Frage: Wofür stehen wir morgens auf? In einem systematischen Prozess lernten wir, unsere Haltung zur Sinnhaftigkeit unseres Tuns explizit zu machen. Der Purpose ist bei uns nicht im stillen Kämmerlein entstanden. Es waren viele UXIs direkt bei der Formulierung beteiligt und wir haben ihn im Rahmen unserer Reorganisation ausführlich vorgestellt und erklärt. Der Purpose wurde als unsere Firmenkultur verstanden und konnte so zum Teil der Organisation werden – zum Eigentum der ganzen Firma.” Die Kultur eines Unternehmens wird zum Erfolgsfaktor im Ringen um Nachwuchstalente, denn Unternehmen müssen heute in eine gute Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur investieren, um sich dem Fachkräftemangel entgegenzustellen und sich für die Zukunft neu zu formieren. Die Great Place to Work® Auszeichnung „Beste Arbeitgeber im kleinen Mittelstand 2023” zeigt, dass UX&I bereits vieles richtig macht.
UX&I zählt zu den Siegern des diesjährigen Great Place to Work® Wettbewerbs „Beste Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen 2023”
Auch regional konnte UX&I punkten: In der Kategorie „Beste Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen 2023” wurde UX&I für die mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur ausgezeichnet. „Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist”, sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work® Institut. „Eine attraktive, Engagement- und innovationsfördernde Unternehmenskultur ist ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und die Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgabe – gerade auch in der aktuellen Situation.” Innovationskultur ist auch eine wichtige Säule im UX&I Organisationsmodell und basiert auf zwei Aspekten: Zum einen liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung der Organisation, andererseits wird das Selbstverständnis als Lerngemeinschaft mit den daraus resultierenden Ritualen gelebt. Was das genau bedeutet, erklärt Marie Tetzlaff: „Jeden Monat findet zum Beispiel der sogenannte Flipper Friday statt. Ein Tag, der sich ausschließlich dem Wissensaustausch widmet. Ein anderes wichtiges Ritual ist unser Hackathon, an dem das Team gemeinsam an Projekten arbeitet. Das Wichtigste ist aber, dass sowohl der Flipper Friday als auch der Hackathon Rituale sind, die nicht etwa durch die Geschäftsführung, sondern auf Initiative des Teams ins Leben gerufen wurden.”
Expertentalk: Was ist eine Arbeitsplatzkultur und was genau bedeutet New Work?
Anstatt sich auf dem Erfolg auszuruhen, heißt es jetzt: Weitermachen und noch besser werden. Die Great Place to Work® Veranstaltung in Köln lieferte gleich die ersten Inspirationen und Ideen. Im Expertentalk sprach das Great Place to Work® Expertenteam über wichtige Trends zu den Themen Arbeitsplatzkultur und New Work. Vier Aspekte wurden beleuchtet: Welche Rolle spielt hybrides Arbeiten in Post-Corona-Zeiten? Die Hälfte der befragten Arbeitnehmer*innen gab beispielsweise an, außerhalb des Büros produktiver zu arbeiten, entsprechend weniger stark ist aber auch die Identifikation mit dem Arbeitgeber. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Thema Nachhaltigkeit – denn Klimaschutz spielt für Beschäftigte eine zunehmend wichtige Rolle. Außerdem beschäftigte sich der Expertentalk mit dem Thema Purpose und was Mitarbeiter*innen darunter verstehen sowie mit dem Kulturwandel und einem neuen Leadership-Verständnis.
Wissensaustausch mit den Besten
Nach zwei Pandemie-bedingten Online-Veranstaltungen fand die Verleihung wieder vor Ort statt. Sehr viele Unternehmen folgten der Einladung zu einem Get-Together in Köln, um die Auszeichnung persönlich entgegenzunehmen und sich untereinander auszutauschen und zu vernetzen. „Uns hat es gefreut, dass die People First Devise, auch bei anderen Unternehmen so fest verankert ist. Hierzu konnten wir uns mit weiteren ausgezeichneten Unternehmen unterhalten und Vorgehensweisen und Methoden kennenlernen. Die Impulse werden wir im Team vorstellen, damit wir gemeinsam überlegen können, welche Ideen wir einfach mal verproben wollen.", sagt Alina Binzer, Marketeer bei UX&I.
Über UX&I
UX&I bietet Beratung, Enablement und Umsetzung rund um das Thema User Experience (UX). Schwerpunkte liegen auf Deep Tech, Enterprise Software und Digitalisierung. Unser Ziel ist es, Menschen darin zu unterstützen, komplexe Technologie in den Dienst der Nutzer*innen zu stellen. Dabei vereinen wir alle relevanten Perspektiven: von Mensch, Business und Technologie.
Standorte: Düsseldorf (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München
Mitarbeiter*innen: 37
Gründung: 2014
Unternehmen: u.a. zehn der fünfzehn größten deutschen Unternehmen setzen auf unsere UX-Expertise
