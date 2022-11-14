Bunt, verspielt, menschzentriert: Das UX&I-Logo wird lebendig

Kernelemente

Purpose Driven

Der Purpose von UX&I “We empower people to shape technology for the benefit of humans.” wirkt sich auf das gesamte Ökosystem aus und sorgt für Klarheit fürs Recruiting, Team und Projekte.

Soziokratie

UX&I lebt von Partizipation. Jede*r trägt einen Teil zum großen Ganzen bei und kann sich je nach Stärken und Vorlieben einbringen. Statt Regeln gibt es , die eine Handlungsrichtung vorgeben.

Dynamik

Die Kreisorganisation lebt von kontinuierlicher Veränderung. Probleme werden explizit gemacht, Prozesse werden optimiert, Rollen werden gewechselt, Feedback wird ausgetauscht, Wissen wird in der projektfreien Zeit getankt und Menschen werden befähigt, Dinge in Bewegung zu setzen.

Komplexität

Kundenprojekte sind primär im B2B-Bereich. Es geht um komplexe Enterprise-Software in teilweise völlig neuen Domänen. Die essenzielle Aufgabe: Komplexität herunterbrechen und nutzbar machen. Das Wesentliche muss herausgearbeitet werden, Funktionalitäten müssen visuell auf den Punkt gebracht werden. Vielfältige User-Fragen müssen vorweggedacht und in der Anwendung beantwortet werden, ohne den Flow zu unterbrechen.

Spaß

Es geht darum, positive Erlebnisse zu schaffen. Und das fängt bei der Zusammenarbeit an. Das Credo von UX&I: Wer Spaß bei der Arbeit hat, produziert Interfaces, die Spaß machen. Denn Produkte müssen nicht nur gut aussehen und einen reibungslosen Prozess ermöglichen, sie sollen auch Spaß machen. Dafür wir nicht in stillen Kämmerlein gearbeitet, sondern Hand in Hand mit den Kund*innen. Und auch der kleinste Workshop startet mit einer Ice-Breaker-Frage.

Making Of