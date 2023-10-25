Mit UX-Legende Don Norman im Kino: Buchvorstellung von „Design for a Better World”

Philosophie trifft UX: Designer*innen für eine bessere Welt

Das -Event begann mit einem tiefgreifenden und provokativen Vortrag von , Senior Berater Strategie & UX von UX&I mit 25 Jahren Berufserfahrung, unter dem Titel „Designers in a better world". Rainer nutzte seine Erfahrung als Stratege und seine philosophische Sichtweise, um herausfordernde Fragen über die Rolle und Verantwortung von Designer*innen in der heutigen komplexen Welt zu stellen.

Er begann mit eindringlichen Worten: „Ich sehe, dass sich unser Problembereich verändert, oder unser Erfolg hat uns nicht an die richtige Stelle gebracht, um Veränderungen herbeizuführen. Und das zeigt sich im Zustand unserer Gemeinschaft. Wir sind nicht so inklusiv und gerecht, wie wir dachten, und viele Designer*innen kämpfen mit psychischen Gesundheitsproblemen", reflektierte Rainer Sax.