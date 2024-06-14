10 Jahre UX&I: Gemeinsam gewachsen, gemeinsam gefeiert

Auf dem Gallery Walk durch die Geschichte

Gefeiert wurde im weitläufigen Innenhof des UX&I Büros in Düsseldorf. Der Weg in die Büroräume lud über einen Gallery Walk zu einer Reise durch die letzten zehn Jahre ein. Verschiedenste Etappen zierten großformatig die Flure – wie das erste kleine Wohnzimmerbüro, der Besuch von Jared Spool, Don Norman mit “Not the User”-Shirt und viele viele Kundenerfolge wie die erste UX-Abteilung bei METRO oder bei One Data, und Provinzial, die innerhalb von 12 Wochen eine Idee zur Marktreife brachten.

„Mein persönliches Highlight in der UXI-Geschichte waren definitiv die 16 Remote Design Sprints, die wir mit einer großen Organisation in 8 Wochen durchgezogen haben. Plötzlich war da die Pandemie, und wir mussten alles super schnell auf remote umstellen. Es fühlte sich an wie bei einem Hackathon. Irgendwie war klar: ‘Wir kriegen das hin! Selbst mit den improvisierten Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.’ Wir haben enorm viel gelernt, und waren am Ende einfach alle richtig stolz.” – , Senior UX-Berater bei UX&I.