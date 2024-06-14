14. Juni 2024
10 Jahre UX&I: Gemeinsam gewachsen, gemeinsam gefeiert
Auf dem Gallery Walk durch die Geschichte
Gefeiert wurde im weitläufigen Innenhof des UX&I Büros in Düsseldorf. Der Weg in die Büroräume lud über einen Gallery Walk zu einer Reise durch die letzten zehn Jahre ein. Verschiedenste Etappen zierten großformatig die Flure – wie das erste kleine Wohnzimmerbüro, der Besuch von Jared Spool, Don Norman mit “Not the User”-Shirt und viele viele Kundenerfolge wie die erste UX-Abteilung bei METRO oder bei One Data, und Provinzial, die innerhalb von 12 Wochen eine Idee zur Marktreife brachten.
„Mein persönliches Highlight in der UXI-Geschichte waren definitiv die 16 Remote Design Sprints, die wir mit einer großen Organisation in 8 Wochen durchgezogen haben. Plötzlich war da die Pandemie, und wir mussten alles super schnell auf remote umstellen. Es fühlte sich an wie bei einem Hackathon. Irgendwie war klar: ‘Wir kriegen das hin! Selbst mit den improvisierten Mitteln, die uns zur Verfügung stehen.’ Wir haben enorm viel gelernt, und waren am Ende einfach alle richtig stolz.” – Markus Brendel, Senior UX-Berater bei UX&I.
Dank und Stolz
Die Geschäftsführer von UX&I, Patrick Oselka und Tobias Schlei, drückten in ihrer Rede ihre große Dankbarkeit aus gegenüber Kund*innen, Freelancer*innen, Partnern wie codecentric und nicht zuletzt auch gegenüber den "UXIs", den Mitarbeiter*innen von UX&I.
“Unser erstes Sommerfest hatten wir genau an dieser Stelle, wo wir heute stehen. Bei all den Veränderungen der letzten 10 Jahre, so ist doch eines geblieben: Ich blicke heute in viele Gesichter, die schon damals dabei waren. Ich sehe hier viele Partner, die schon damals dabei waren und ich sehe viele Kund*innen, mit denen wir damals wie heute gemeinsam Erfolge feiern. Es ist ein Privileg, so viele Jahre mit so außergewöhnlichen Menschen arbeiten zu dürfen.” – Tobias Schlei, Geschäftsführer von UX&I.
„Tobias und ich haben uns in der Uni kennengelernt. Wir haben schnell verstanden, dass wir uns perfekt ergänzen, und haben damals schon hier und da Projekte gerockt. Aber irgendwie haben wir zwischen Werbebannern, Kommunikationsdesign und Marketingkampagnen nie den echten Nutzen für die Nutzer*innen gefunden. Etwas Eigenes musste her … und das ist mittlerweile schon 10 Jahre her.” – Patrick Oselka, Geschäftsführer von UX&I.
Impulsvortrag von Mirko Novakovic
Gleichzeitig bot der Abend auch Gelegenheit, in die Zukunft zu schauen. Mirko Novakovic, Gründer von Instana und langjähriger Wegbegleiter von UX&I, lieferte mit seinem Impulsvortrag Inspiration und Denkanstöße. Er begann mit einer Einordnung des aktuellen Marktgeschehens. Mirko betonte einen Übergang von Blue-Ocean-Märkten, in denen neue Produkte ohne Konkurrenz existieren, zu Red-Ocean-Märkten, die von vielen Konkurrenten geprägt sind. Er erklärte, dass in der Vergangenheit einfache MVPs (Minimum Viable Products) ausreichten, um Early Adopters zu gewinnen, was heute aufgrund der hohen Konkurrenz nicht mehr möglich ist. Aktuell sei eine exzellente User Experience entscheidend für den Erfolg in wettbewerbsintensiven Märkten. Als Beispiel nannte er Slack, das sich durch seine überlegene UX von anderen ähnlichen Tools abhebt, obwohl es technisch keine großen Unterschiede gibt. Er betonte, dass erfolgreiche Produkte wie Figma jahrelang entwickelt wurden, bevor sie an Kunden gingen, um eine herausragende UX zu bieten. Bei ihrem eigenen Unternehmen setzen sie ebenfalls auf eine hervorragende UX. Mirko glaubt, dass UX-Expert*innen von entscheidender Bedeutung sind und dass ein niedriges Verhältnis von Entwickler*innen zu UX-Exper*innen die Qualität der Produkte verbessert.
Mirko lobte die Zusammenarbeit mit UX&I und die Erfolge, die sie mit UX-getriebenen Projekten erzielt haben. Er hob hervor, dass UX nicht als Commodity betrachtet werden sollte, sondern als Expertenwissen. Eine Warnung sprach er bezüglich der Remote-Arbeit aus, die die menschliche Interaktion und somit die UX negativ beeinflussen könnte. Abschließend drückte er seine Hoffnung auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit aus und dankt dem Team für ihre harte Arbeit und ihren Beitrag zur Organisation des Abends.
Not the User & Co. – geteiltes Wissen ist das wertvollste Wissen
Der Wissensaustausch steht bei UX&I immer im Fokus, und bekam auch beim Feiern seinen festen, bunten Platz. So war zum Beispiel unser UX-Mantra-Board wieder mit dabei. Wie auch schon auf dem UXcamp Europe wurden hier Leitsätze geteilt, welche das UX-Denken ausmachen und Menschen in ihrem Joballtag begleiten.
Auf die nächsten 10
Der Abend machte deutlich: Es ist viel passiert in den 10 Jahren, viele Erfolge waren möglich dank der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Kund*innen und Geschäftspartner*innen. Und: Es ist nicht nur schön, miteinander zu arbeiten, sondern manchmal darf man sich auch mal gegenseitig auf die Schultern klopfen und fernab von Laptop-Screens miteinander feiern. Der Austausch und auch der Impulsvortrag haben uns noch einmal mit auf den Weg gegeben: Es gibt jede Menge Gründe, optimistisch in die Zukunft zu schauen, wir planen schon mal die 20-Jahr-Feier!
