KI in der Produktentwicklung: Was sie noch ausbremst

Drei Signale, dass euer Designsystem KI noch ausbremst

Ob KI mit eurem Designsystem gut arbeiten kann, ist nicht immer sofort offensichtlich. Oft zeigt es sich erst, wenn ein Pilotprojekt nicht die erhofften Ergebnisse liefert. Drei Signale, die wir dabei immer wieder beobachten:

Der generierte Code braucht mehr Zeit als selbst geschriebener

KI hat zwar Code erzeugt, aber die Entwickler*innen verbringen viel Zeit damit, ihn zu sichten, verstehen, korrigieren und anzupassen. Oft ist der Output so weit von einer brauchbaren Basis entfernt, dass sich nicht einmal eine Korrektur lohnt, und das Team wieder bei null anfängt. Das Tückische: Wann das passiert, ist kaum vorhersagbar. Produktmanager*innen merken das meist indirekt: Der Sprint wird nicht kürzer, obwohl das Tool läuft. Aufwandsschätzungen werden unzuverlässiger, weil niemand vorher weiß, ob der generierte Code brauchbar sein wird. Der Engpass hat sich nur verschoben: vom Schreiben zum Sichten und Korrigieren.

Gleiche Elemente, unterschiedliche Ergebnisse

Ein Button, der in zehn verschiedenen Screens auftaucht, wird von KI zehn Mal unterschiedlich interpretiert und generiert. Das eigentliche Problem: Der Button existiert als Komponente, aber Instanzen wurden irgendwo manuell überschrieben, Varianten haben leicht abweichende Namen, Zustände fehlen. Für Menschen sieht alles gleich aus – KI sieht verschiedene Objekte. Das Ergebnis: Eine inkonsistente UI, die im QA auffällt, Nutzer*innen irritiert und Nacharbeitsschleifen produziert, die niemand eingeplant hatte. Besonders tückisch: Das Problem ist im Design selbst nicht sichtbar. Es zeigt sich erst, wenn KI daraus Code macht.

Vor jedem KI-Einsatz muss jemand die Design-Datei aufbereiten

Bevor KI eingesetzt werden kann, bereinigt häufig jemand aus dem Team die Design-Datei: Benennung vereinheitlichen, fehlende Zustände ergänzen, Inkonsistenzen beheben. Das ist kein KI-spezifisches Problem, denn dieselben Lücken existieren auch bei der Übergabe an menschliche Entwickler*innen. Der Unterschied: Erfahrene Entwickler*innen kennen das Projekt, die Komponenten, die Konventionen. Sie kompensieren Informationslücken aus ihrem spezifischen Erfahrungsschatz. KI kann das nicht, sie arbeitet nur mit dem, was in der Datei steht.