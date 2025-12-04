UX im hochkomplexen Forschungsumfeld: Interview mit Dr. Christian Matyas vom LIfBi

Interview

Was macht das LIfBi und welche Rolle spielt der Metadateneditor (MDE)?

Dr. Christian Matyas:

Das LIfBi begleitet Menschen in groß angelegten Längsschnittstudien über viele Jahre hinweg, um besser zu verstehen, wie Lernen und Bildung gelingen. Wir arbeiten mit mehreren Altersgruppen, die jährlich erneut befragt werden. Dabei ist wichtig, dass Fragestellungen über lange Zeiträume konsistent bleiben.

Der MDE ist unser zentrales Werkzeug, um diese Inhalte zu dokumentieren und für neue Erhebungen weiterzuentwickeln. Mit ihm verwalten wir die Fragen, die in unseren Studien eingesetzt werden, und machen nachvollziehbar, wann und wie sie genutzt wurden.

Ursprünglich war der MDE für die frühe Fragebogenentwicklung gedacht. In der Praxis wurde er über 10 Jahre hinweg zu einem Archiv entwickelt. Mit der Umstellung von Papier und Bleistift auf digitale Befragungen kehrte man zum ursprünglichen Anspruch zurück und dadurch wuchs die Zahl der Nutzenden deutlich. Dadurch entstanden neue Anforderungen, die bei uns nicht mehr vollständig ankamen. An diesem Punkt wurde klar, dass wir Struktur brauchen und verstehen müssen, wer den MDE nutzt und welche Bedürfnisse dahinterstehen.

Wann wurde euch klar, dass euch der direkte Kontakt zu euren Nutzer*innen fehlt und welche Folgen hatte das für den MDE?

Dr. Christian Matyas:

Der Moment kam später, als er hätte kommen sollen. Mit einer neuen Startkohorte sind wir erstmals komplett digital in die Befragung gegangen. Plötzlich hatten wir viel mehr Menschen, die mit dem MDE arbeiten mussten, und wir haben ihren Stress im Alltag kaum mitbekommen.

Erst nach etwa eineinhalb Jahren hatten wir direkten Kontakt zu den neuen Nutzergruppen. Da wurde deutlich, wie herausfordernd der Umgang mit dem MDE für einige war. Die Gespräche wurden sehr emotional geführt, weil bestimmte Abläufe einfach nicht gut funktionierten, gleichzeitig der Zeitdruck sehr hoch war.

Das hat uns gezeigt, wie weit wir uns vom realen Nutzungskontext entfernt hatten und wie dringend wir wieder verstehen mussten, was die Menschen brauchen, die mit dem MDE arbeiten.



Was hat euch damals bewegt, externe UX-Expert*innen dazu zu holen und welche Lücke konnte damit geschlossen werden?

Dr. Christian Matyas:

Ich hatte mich selbst zum UX-Professional weitergebildet, aber im Alltag fehlte die Zeit, UX wirklich anzuwenden. Beim MDE gab es viel operative Arbeit und gleichzeitig die Lücke, die unser Anforderungsanalyst hinterlassen hatte, als er in Rente ging.

Uns war klar, dass wir jemanden brauchen, der Erfahrung mitbringt und uns im laufenden Prozess über die Schulter schaut. Jemand, der nicht nur erklärt, wie UX funktioniert, sondern uns hilft, sie im Projekt umzusetzen.

Der Kontakt zu UX&I entstand zufällig auf einem UX-Festival. Da wurde schnell klar: Das ist die Unterstützung, die uns gefehlt hat, um aus Theorie echte Praxis zu machen.