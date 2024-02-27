Menü
Training
Hands on UX & Usability
Eigne dir zentrale Grundlagen des nutzerzentrierten Arbeitens an, finde dich im Begriffsdschungel zurecht und lerne, wie du den UX-Reifegrad deines Unternehmens ermittelst und voranbringst.
Deepdive in die Grundlagen von UX & Usability an einem Tag
Der Wert von gutem Produktdesign ist auf den Chefetagen angekommen, UX ist in aller Munde. Aber welche Erkenntnisse aus UI-Design, Wahrnehmungspsychologie und Software-Ergonomie stecken eigentlich dahinter?
Im Tagesgeschäft fehlt oft die Zeit für die Zusammenhänge von nutzerzentrierter Produktentwicklung und Software-Usability. Dabei ist gerade das Grundverständnis so wertvoll auf dem Weg zu einer wirksamen Anwendung von UX und bei der "Reifung" einer Organisation hin zur konsequenten menschzentrierten Produktentwicklung.
Dazu trägt dieses Training bei. Es richtet sich an UX-Interessierte, die täglich mit der Planung und Entwicklung von digitalen Produkten zu tun haben.
Das vermitteln wir im Training
• Begriffsklärung UX und Usability
• Interaktionsprinzipien für gebrauchstaugliche Software
• Ablauf und Methoden nutzerzentrierter Entwicklungsprozesse
• Bedeutung menschlicher Grundbedürfnisse bei der Gestaltung von Software
• UX- und Usability-Reifegrade von Unternehmen
• UX und Usability als Erfolgsfaktoren in der Softwareentwicklung
Zielgruppe
Teams aus den Bereichen Entwicklung, Design, Produkt und Management
Das solltet ihr mitbringen
- Erste Erfahrung mit Nutzerzentrierung, CX/UX und Usability
- Fragen zu Methodik, Anwendung und Vorgehen und Grundbegriffen
- Interesse an der Vertiefung und Spaß am Lernen in der Gruppe
Dauer
1 Tag
Teilnehmer*innen
6-12
Durchführung
Vor Ort oder remote
Alle Teilnehmer*innen erhalten eine Teilnahmebescheinigung.
Was bringt das Training deinem Team?
Höhere Fachkompetenz
Das Wie, Was und Warum hinter UX und Usability verstehen und im eigenen Unternehmenskontext anwenden.
Gemeinsames Verständnis
Konsistente Sprache finden und Alignment von UX-/Produktteams mit (fachfremden) Teams und Management schaffen.
Blick über den Tellerrand wagen
Praxisrelevantes Wissen vertiefen, das im Projektalltag oft auf der Strecke bleibt.
Sprung auf das nächste Level erreichen
Das eigene UX-Level erkennen und verbessern – auf dem Weg zu einer Organisation, die UX lebt.
Warum Trainings von UX&I?
100% aus der Praxis
Die UX&I Trainer*innen sind Profis in ihren Fachgebieten mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Branchen – von Automotive bis Versicherung.
"On the job"
Unsere Trainings begleiten meist ein laufendes Projekt oder eine Produktentwicklung, idealerweise in Intervallen aus Schulung, Anwendung und Wissenstransfer.
Profis im Enablement
UX&I ist keine Agentur, sondern ein Beratung; unsere gesamte Arbeit ist darauf ausgerichtet, Menschen zu befähigen.
Deine Trainer*innen
Christian Ringleb, Senior UX-Berater
Christian ist seit 2020 fester Bestandteil von UX&I. Seit über zwei Jahrzehnten konzipiert und gestaltet er digitale Produkte, die für Menschen funktionieren – fundiert, nachvollziehbar und mit Sinn fürs Machbare. Dabei spricht er sowohl die Sprache des Business als auch der Technologie und sorgt für kluge Designentscheidungen auf Basis solider Forschungsdaten.
Mona Reimholz, Senior UX-Beraterin
Mona ist studierte Psychologin und seit 2017 als Senior UX-Beraterin bei UX&I. Analytisch und konzeptionell arbeitet sie einerseits mit Kund*innen, andererseits für die interne Organisationsentwicklung. Ihr größtes Steckenpferd: Ganzheitlichkeit. Daher unterstützt sie Teams am liebsten darin, ihre Produktentwicklung mit Research und UX-Methoden selbst nutzerzentriert aufzustellen.
Die nächsten Schritte
Wir nehmen uns gern Zeit, um deine oder eure Wünsche und Vorstellungen als Team kennenzulernen und die nächsten Schritte zu besprechen:
Erste Absprache per Mail oder telefonisch
Gemeinsame Trainingsplanung
Training bei euch oder bei uns vor Ort bzw. remote
Klingt gut? Lass uns sprechen.
Triff bessere Entscheidungen.
Du möchtest mit Klarheit und Rückhalt durch strategisch komplexe Situationen steuern? Du brauchst Orientierung, um Prioritäten zu setzen und Stakeholder*innen mitzunehmen? Melde dich bei uns.
Nadine Pieper
Senior UX-Beraterin
+49 211 8680910