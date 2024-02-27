Der Wert von gutem Produktdesign ist auf den Chefetagen angekommen, UX ist in aller Munde. Aber welche Erkenntnisse aus UI-Design, Wahrnehmungspsychologie und Software-Ergonomie stecken eigentlich dahinter?

Im Tagesgeschäft fehlt oft die Zeit für die Zusammenhänge von nutzerzentrierter Produktentwicklung und Software-Usability. Dabei ist gerade das Grundverständnis so wertvoll auf dem Weg zu einer wirksamen Anwendung von UX und bei der "Reifung" einer Organisation hin zur konsequenten menschzentrierten Produktentwicklung.

Dazu trägt dieses Training bei. Es richtet sich an UX-Interessierte, die täglich mit der Planung und Entwicklung von digitalen Produkten zu tun haben.

Das vermitteln wir im Training

• Begriffsklärung UX und Usability

• Interaktionsprinzipien für gebrauchstaugliche Software

• Ablauf und Methoden nutzerzentrierter Entwicklungsprozesse

• Bedeutung menschlicher Grundbedürfnisse bei der Gestaltung von Software

• UX- und Usability-Reifegrade von Unternehmen

• UX und Usability als Erfolgsfaktoren in der Softwareentwicklung

Zielgruppe

Teams aus den Bereichen Entwicklung, Design, Produkt und Management

Das solltet ihr mitbringen