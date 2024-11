Kollaboration auf Augenhöhe

Ein Pluspunkt in der Zusammenarbeit war, dass wir gleich zu Beginn der Digitalisierungsoffensive mit an Bord und auch vor Ort waren. Alle UX&I-Mitarbeiter*innen haben sich vom ersten Projekt an so verhalten, als wären wir selbst Angestellte der METRO Systems – mit allem, was dazugehört. Wir haben interne Messen begleitet, Guerilla Testing eingeführt und dem Konzern geholfen, aus der eigenen Box herauszukommen. Wir stellten unbequeme Fragen und gaben uns nie mit Gegebenheiten ab, für die es eine bessere Lösung gab. Daraus ist ein enges und vertrauensvolles Verhältnis entstanden, das der Arbeit Schubkraft verlieh.