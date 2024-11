Emotional begeistern

Das Kundenportal sollte nicht nur funktional einen Mehrwert bieten, sondern Nutzer*innen auch emotional über das User Interface und die User Experience abholen und langfristig für das Portal begeistern. Die Bedürfnisse der Nutzer*innen sollten die Basis für alle Lösungen bilden. Ganz nach dem Motto: Love the problem, not the solution.