Rückblick UXcamp Europe 2024: Das größte UXcamp aller Zeiten

Wir sind total begeistert, dass so viele Teilnehmer*innen ihr UX-Mantra geteilt haben. Unsere Wand war komplett beidseitig mit Post-its voller wertvoller Learnings bedeckt. Diese Inspiration werden wir auch beim UX-Festival in Erfurt sammeln und daraus ein User Manifest formulieren.

Leadership & Communication

Aleksandra Lazović (N26 Group) sprach darüber, wie Designer*innen ihren Platz am "Erwachsenentisch" neben Geschäfts- und Finanzleuten sichern können. Sie stellte die KPI-Baum-Methode vor, die große KPIs in kleinere, messbare Komponenten unterteilt, um zu verdeutlichen, wie Design und UX direkt zu diesen kleineren Metriken beitragen und letztendlich das übergeordnete Ziel unterstützen.

Eric Reiss schloss das UXcamp Europe 2024 mit einer Unterscheidung zwischen Erfindungen und Innovationen ab und betonte, dass man ein spezifisches Problem angehen sollte, um wirklich innovativ zu sein.

Pimm Hogeling hielt ein Plädoyer für eine bessere Kommunikation zwischen Designer*innen und Developern. Viel zu oft werden „Inseln“ für Entwickler*innen geschaffen, die mit viel Aufwand „besucht“ und „überbrückt“ werden müssen, was die effiziente Produktentwicklung verlangsamt.

Christian Korff von UX&I teilte seine Gedanken zu SAFe® und UX. Als agiles Framework wird SAFe® inzwischen in vielen großen Konzernen in der Produktentwicklung eingesetzt. Die Nutzerzentrierung kommt dabei aber leider oft zu kurz. Christian teilte , die dabei helfen können selbst tätig zu werden und die eigene Wirksamkeit im Rahmen des Frameworks zu steigern.