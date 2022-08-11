UX Campus Hamburg feiert 10-jähriges Jubiläum auf dem Campus der New Work SE

Nachhaltigkeit im Fokus

Thorsten Jonas, Strategic UX Consultant, stellte in seiner Session das „ “ vor, welches er initiiert hat. Gemeinsam mit einer Gruppe von Designer*innen entwickelte er das Playbook, um Nachhaltigkeit und UX mit Hilfe eines Toolsets zu vereinen. Es sei nicht nachhaltig, nur für Nutzer*innen zu designen. Die Menschheit und Umwelt müssen einbezogen werden. Daher ist es wichtig, im täglichen Projektalltag zu hinterfragen, welche Daten erhoben werden und ob wir auch mit weniger Daten arbeiten können. Denn die Erhebung von Daten ermöglicht auf eine einfache Weise, den CO2-Fußabdruck des Unternehmens zu verringern.

Otto.de, der zweitumsatzstärkste Onlineshop in Deutschland, arbeitet mit dem Sustainable UX Playbook. Gerhard Kühne, Creative Lead Apps- & User Experience von der Otto Group, demonstrierte anhand von Produktbildern, wo und wie Daten gespart werden können. Außerdem brachte er die Idee von CO2-KPIs ein, mit denen Produktteams die eigene Nachhaltigkeit tracken können. Rund um SUX ist eine entstanden, die bereits 706 Teilnehmer*innen zählt.