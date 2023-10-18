Premiere: Gemeinsames UI/UX Designers Meetup mit Konzepthaus

Mit 70 begeisterten UX/UI-Teilnehmer*innen waren die Gespräche reichhaltig und inspirierend. Das Motto des Tages? Community, Wissen und Spaß!

Speakers, die beeindruckten

Hertje Brodersen, ehemalige Head of Product Design bei Zalando, ging in ihrer Session „Design like you mean it" darauf ein, dass sich Designer*innen die Frage stellen sollten, inwieweit wir uns auf Nutzerzentriertheit und Empathie als Alleinstellungsmerkmale noch ausruhen dürften, oder ob wir in einer zunehmend vernetzten Welt mit vielen, teils unsichtbaren Akteuren, den Blick und das Verantwortungsbewusstsein nicht deutlich erweitern müssten. Sie betonte die Notwendigkeit neuer Leitprinzipien, wenn wir den Menschen wirklich in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen wollen. Hertje beleuchtete einige der Vorurteile und blinden Flecken, die uns daran hindern, und stellte Ideen vor, wie wir wirklich menschlich gestalten, und zwar für alle beteiligten Stakeholder, nicht nur für Shareholder. Ihre Kombination aus literaturwissenschaftlichem und kulturanthropologischem Hintergrund verlieh ihren Ansichten eine einzigartige Perspektive.