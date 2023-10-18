18. Oktober 2023
Premiere: Gemeinsames UI/UX Designers Meetup mit Konzepthaus
Mit 70 begeisterten UX/UI-Teilnehmer*innen waren die Gespräche reichhaltig und inspirierend. Das Motto des Tages? Community, Wissen und Spaß!
Speakers, die beeindruckten
Hertje Brodersen, ehemalige Head of Product Design bei Zalando, ging in ihrer Session „Design like you mean it" darauf ein, dass sich Designer*innen die Frage stellen sollten, inwieweit wir uns auf Nutzerzentriertheit und Empathie als Alleinstellungsmerkmale noch ausruhen dürften, oder ob wir in einer zunehmend vernetzten Welt mit vielen, teils unsichtbaren Akteuren, den Blick und das Verantwortungsbewusstsein nicht deutlich erweitern müssten. Sie betonte die Notwendigkeit neuer Leitprinzipien, wenn wir den Menschen wirklich in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen wollen. Hertje beleuchtete einige der Vorurteile und blinden Flecken, die uns daran hindern, und stellte Ideen vor, wie wir wirklich menschlich gestalten, und zwar für alle beteiligten Stakeholder, nicht nur für Shareholder. Ihre Kombination aus literaturwissenschaftlichem und kulturanthropologischem Hintergrund verlieh ihren Ansichten eine einzigartige Perspektive.
Juliane Steinberg, Senior Conversational UX Architect bei Future of Voice, widmete sich in ihrer Session dem Thema „Open Bot Surgery: How to revive a dead-end dialogue". Alle kennen die Herausforderungen von sprachgesteuerten Benutzeroberflächen: Wer hat sich nicht schon einmal gefrustet gefragt „Warum versteht dieses Ding mich nicht, obwohl ich genau gesagt habe, was ich will?!“. Voice Interfaces haben ihre ganz eigenen, nicht zu unterschätzenden Herausforderungen im Vergleich zu grafischen Benutzeroberflächen. In ihrer Präsentation ging Juliane detailliert auf diese spezifischen Probleme ein und gab tiefgehende Einblicke in die Welt der Sprach-Bots. Sie zeigte auch, wie mächtig Sprach-Benutzeroberflächen sein können, vor allem wenn Augen und Hände anderweitig beschäftigt sind.
Hias Wrba, Product Coach bei UX&I und Dozent am artop – Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin, fokussierte sich in seiner Session auf das Konzept des „UX for Well-being". Hias beschrieb menschzentriertes Design als Grundlage für die Verbesserung unseres Lebens. Wertvolle Impulse zog er dabei aus der Positiven Psychologie und der Frage, wie wir menschliche Grundbedürfnisse ins Zentrum unserer Arbeit stellen, um wirklich werthaltige Lösungen zu entwickeln. Dabei sollten wir in seinen Augen das Wirkfeld von Design erweitern auf einen gesamtgesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Kontext. Der Designprozess gehört in seinen Augen demokratisiert. Hias brachte auch anschauliche Fails mit, anhand derer sich nachvollziehen ließ, warum es eine gute Idee ist, Design zum Teamsport zu machen.
Networking in vollem Gange
Zwischen den Vorträgen und bei anschließenden Networking-Drinks fühlte man die Energie im Raum. Neue Verbindungen wurden geknüpft, alte Bekanntschaften aufgefrischt und LinkedIn-Gesichter endlich im echten Leben getroffen.
„Am meisten beeindruckte mich, wie man nicht nur Nutzer, Technologie und Geschäft ins Zentrum stellt, sondern auch Bereiche wie Ökologie und Gesellschaft berücksichtigt. Es weckt Neugier, wie wir diese Vielschichtigkeit meistern können. Eine spannende und herausfordernde Aufgabe.“ (Samuel Lottner, Manager Recruiting bei Konzepthaus)
„Sich mit der UX-Community auszutauschen, neue Impulse zu gewinnen und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, ist einfach zentral.“ (Markus Brendel, Senior UX-Berater bei UX&I)
Nach dem Event ist vor dem Event
Ein herzliches Dankeschön an alle, die gekommen sind. Kudos an Konzepthaus – die Event-Organisation hat Spaß gemacht mit euch. Und für alle, die es verpasst haben: Das nächste Event ist bereits in der Pipeline. Am 23. Oktober 2023 findet im UCI Düsseldorf das German UPA Event mit Don Norman und Rainer Sax statt. Mehr Infos gibt es hier.
Über UX&I
UX&I bietet Beratung, Enablement und Umsetzung rund um das Thema User Experience (UX). Schwerpunkte liegen auf Deep Tech, Enterprise Software und Digitalisierung. Unser Ziel ist es, Menschen darin zu unterstützen, komplexe Technologie in den Dienst der Nutzer*innen zu stellen. Dabei vereinen wir alle relevanten Perspektiven: von Mensch, Business und Technologie.
Standorte: Düsseldorf (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München
Mitarbeiter*innen: 37
Gründung: 2014
Unternehmen: u.a. zehn der fünfzehn größten deutschen Unternehmen setzen auf unsere UX-Expertise
