Homeoffice in Zeiten der Pandemie: UX&I auf Liste vorbildlicher Arbeitgeber

Schon seit der ersten Corona-Welle Anfang 2020 werden Unternehmen von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen und Homeoffice fest zu etablieren. Die aktuelle Netzkampagne #MachtBuerosZu macht klar, wie relevant das Thema immer noch ist – und wie viel es zu tun gibt. Doch nicht nur Missstände kommen ans Licht, viele Angestellte äußern auch großes Lob für ihre Arbeitgeber*innen.

Grünen-Politikerin Laura Sophie Dornheim hat nun die Unternehmen, die in der Diskussion als besonders positiv hervorstechen, in einer zusammengefasst. Diese verbreitete sich rasant über den Twitter-Kosmos hinaus. UX&I war nicht nur mit auf der Liste, sondern erfüllte alle vier zentralen Kriterien: Homeoffice-Pflicht, vorbildliches Hygienekonzept, Ausstattung für Homeoffice und Unterstützung für Eltern.

“Homeoffice war bei uns schon immer normal und lag in der Verantwortung jedes einzelnen. Seit Beginn der Pandemie ist die Arbeit zuhause Standard”, so Kay, UX-Berater bei UX&I. Wenn jemand unbedingt zwischendurch ins Büro kommen muss, gibt es bei UX&I feste Vorschriften, die regelmäßig von einer speziell gegründeten “Corona-Task-Force” justiert werden. FFP2-Masken liegen direkt am Eingang bereit, ein Lüftungskonzept sorgt zusätzlich für eine geringere Ansteckungsgefahr. Damit im Homeoffice alles funktioniert, kann sich jede*r Mitarbeiter*in aus dem Büro mitnehmen, was für die Arbeit zuhause benötigt wird. Darüber hinaus gab es bisher zwei Prämien für die Ausstattung des eigenen Homeoffice. Ein weiterer Kernfaktor: Die aktuellen Bedürfnisse von Eltern werden besonders berücksichtigt. Es gilt der Grundsatz “Real Life First”. Wenn es mal eng wird, helfen sich Kolleg*innen gegenseitig aus. Außerdem können die Arbeitszeiten flexibel gestaltet werden. Empathie und Teamgeist sind alles.