3. August 2022
UX&I zählt zu den besten Arbeitgebern Nordrhein-Westfalens
Am 7. April war es wieder soweit: Das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® prämierte die Sieger des jährlichen Arbeitgeber-Wettbewerbs. Dabei werden Organisationen international, national, regional und branchenspezifisch zertifiziert. Grundlage sind anonyme Befragungen von Mitarbeiter*innen sowie Maßnahmen und Instrumente der Personal- und Führungsarbeit. Im Fokus des Wettbewerbs stehen Aspekte wie Fairness, Respekt, Stolz, Glaubwürdigkeit und Teamgeist.
UX&I wurde in den folgenden drei Kategorien mit einem Sonderpreis ausgezeichnet:
- Beste Arbeitgeber NRW
- Beste Arbeitgeber kleiner Mittelstand
- Beste Arbeitgeber Informations- und Kommunikationstechnik (ITK)
Gerade das auf Teilhabe und Gerechtigkeit ausgerichtete soziokratische Organisationsmodell von UX&I kommt intern gut an. Ganze 100 % der Mitarbeiter*innen gaben an, dass UX&I alles in allem ein sehr guter Arbeitsplatz sei. Dem gegenüber steht ein Durchschnitt von lediglich 59 % bei Befragungen von 1.000 Unternehmen über die letzten 5 Jahre. Auch die besten Unternehmen Nordrhein-Westfalens erreichten 2022 im Durchschnitt nur 87 %.
“Unsere Organisation lebt von Partizipation. Die Basis dafür bildet Vertrauen und Selbstorganisation. Das ganze schafft nicht nur Flexibilität, sondern gibt mir die Möglichkeit, mein volles Potenzial auszuleben.”, Christian Korff, Senior UX-Berater.
Die Bedeutung einer wertschätzenden Unternehmenskultur und einer guten Work-Life-Balance führt Andreas Schubert, Geschäftsführer von Great Place to Work® Deutschland, auch auf die Pandemie zurück: „Corona hat neue Schwerpunkte sichtbar gemacht. Fürsorge, psychische und physische Gesundheit zählen ebenso dazu wie die neue Führungskultur auf Distanz, die Förderung von Teamgeist und vertrauensvolle Kommunikation. Unsere Siegerunternehmen sind dank ihrer ausgezeichneten Unternehmenskultur bestens für die Zukunft gewappnet.“
Über UX&I
UX&I bietet Beratung, Enablement und Umsetzung rund um das Thema User Experience (UX). Schwerpunkte liegen auf Deep Tech, Enterprise Software und Digitalisierung. Unser Ziel ist es, Menschen darin zu unterstützen, komplexe Technologie in den Dienst der Nutzer*innen zu stellen. Dabei vereinen wir alle relevanten Perspektiven: von Mensch, Business und Technologie.
Standorte: Düsseldorf (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, München
Mitarbeiter*innen: 37
Gründung: 2014
Unternehmen: u.a. zehn der fünfzehn größten deutschen Unternehmen setzen auf unsere UX-Expertise
Deine Ansprechpartnerin
Alina Binzer
Möchtest du ein Interview mit UX-Expert*innen führen, bist du auf der Suche nach Speaker*innen oder hast du Fragen, wie soziokratische Organisationen im Alltag sind?