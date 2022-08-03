UX&I zählt zu den besten Arbeitgebern Nordrhein-Westfalens

Am 7. April war es wieder soweit: Das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® prämierte die Sieger des jährlichen Arbeitgeber-Wettbewerbs. Dabei werden Organisationen international, national, regional und branchenspezifisch zertifiziert. Grundlage sind anonyme Befragungen von Mitarbeiter*innen sowie Maßnahmen und Instrumente der Personal- und Führungsarbeit. Im Fokus des Wettbewerbs stehen Aspekte wie Fairness, Respekt, Stolz, Glaubwürdigkeit und Teamgeist.

UX&I wurde in den folgenden drei Kategorien mit einem Sonderpreis ausgezeichnet:

Beste Arbeitgeber NRW

Beste Arbeitgeber kleiner Mittelstand

Beste Arbeitgeber Informations- und Kommunikationstechnik (ITK)

Gerade das auf Teilhabe und Gerechtigkeit ausgerichtete soziokratische Organisationsmodell von UX&I kommt intern gut an. Ganze 100 % der Mitarbeiter*innen gaben an, dass UX&I alles in allem ein sehr guter Arbeitsplatz sei. Dem gegenüber steht ein Durchschnitt von lediglich 59 % bei Befragungen von 1.000 Unternehmen über die letzten 5 Jahre. Auch die besten Unternehmen Nordrhein-Westfalens erreichten 2022 im Durchschnitt nur 87 %.

“Unsere Organisation lebt von Partizipation. Die Basis dafür bildet Vertrauen und Selbstorganisation. Das ganze schafft nicht nur Flexibilität, sondern gibt mir die Möglichkeit, mein volles Potenzial auszuleben.”, Christian Korff, Senior UX-Berater.