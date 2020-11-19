UX&I unter den bekanntesten UX-Unternehmen Deutschlands

Die German UPA (Berufsverband der deutschen Usability und User Experience Professionals) befragt jedes Jahr UX-Experten zur aktuellen Lage, zu Trends und künftigen Entwicklungen in ihrem Arbeitsbereich. Der Branchenreport fasst die Ergebnisse zusammen und bietet potenziellen Talenten wie auch Erfahrenen wertvolle Einblicke und Entscheidungsgrundlagen.

Bei der Frage “Welche Unternehmen im deutschsprachigen Raum fallen Ihnen spontan ein, wenn Sie an Usability/UX denken?” zählte UX&I 2020 zu den zehn meistgenannten Organisationen. Beachtenswert ist die Geschwindigkeit, mit der sich das erst 2017 aus der Design Instanz hervorgegangene Unternehmen neben Branchengrößen wie eresult oder Ergosign unter die Top 10 gesellt hat.

Trotz aller Herausforderungen hat auch das Jahr 2020 zur Bekanntheit von UX&I beigetragen, z. B. durch wichtige Kundenerfolge: Instana konnte für geschätzte 500 Millionen Dollar an IBM verkauft werden, Provinzial erhielt die Auszeichnung “Brand Experience of the Year”. Ebenso hat sich die flexible, offene Arbeitsweise von UX&I als hilfreich für das Jahr 2020 erwiesen: Bereits zu Beginn der Pandemie konnten innerhalb von acht Wochen 16 Design Sprints erfolgreich im Remote Setting durchgeführt werden. Auch Lehrformate wurden schnell in digital wertstiftende Veranstaltungen umgewandelt. Tobias Schlei, Geschäftsführer UX&I: ““Bei UX&I arbeiten 28 Wissenshungrige, die gerne ihr gesammelte Erfahrung mit der Community teilen. Mit dem Launch des Wissensbereiches haben wir dafür eine Plattform geschaffen. Auch darüber hinaus waren wir auf Konferenzen und Seminaren aktiv. Erfolgreiche Projekte und neugewonnene Kunden haben uns geholfen, in Deutschland noch bekannter zu werden. Wir freuen uns aufs nächste Jahr: Denn wir haben viel vor.”