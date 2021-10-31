Für eine wertschätzende Arbeitswelt: UX&I unterzeichnet Charta der Vielfalt

Die setzt ein Zeichen für die Wertschätzung aller Mitarbeiter*innen in Deutschland, unabhängig von Aspekten wie Herkunft, Geschlecht, Weltanschauung oder körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Dahinter steht die Überzeugung, dass Vielfalt im Arbeitsumfeld eine Bereicherung ist, menschlich wie wirtschaftlich. Mittlerweile haben sich über 3.900 Unternehmen zu den sechs Grundsätzen der Charta-Urkunde verpflichtet.

Bei UX&I nimmt das Thema Respekt und gegenseitige Anerkennung schon seit der Gründung einen zentralen Platz ein. Alle Mitarbeitenden sollen sich nach ihren Voraussetzungen und Wünschen entwickeln können und sich mit ihrer Persönlichkeit, ihren Talenten und Eigenschaften einbringen. Dafür arbeitet das ganze Team kontinuierlich an einer Organisationsstruktur, die Freiräume schafft und abrückt von starren Jobtiteln und Hierarchien. “Ich verbringe den Großteil des Tages im Job, da will ich mich nicht verbiegen müssen. Genauso wenig will ich, dass Kolleg*innen irgendeinem Ideal entsprechen müssen. Auch unserer Arbeit tut es gut, wenn nicht alle nach glattgebügelten Mustern handeln und denken. Vielfalt ist eine Selbstverständlichkeit. Das möchten wir nach außen tragen,” so Nina Souris, Senior UX-Lead bei UX&I. “Ein Kernfaktor für mehr Gerechtigkeit ist übrigens auch die Bezahlung. Wir tüfteln gerade an einem fairen und transparenten Gehaltsmodell, ohne Gender-Gap oder sonstige Ungleichheiten. Es gibt immer noch einiges zu tun, bei uns und im ganzen Land. Deshalb ist die Charta eine wichtige Initiative. Die vielen Unternehmen, die hinter ihr stehen, sind ein guter Motivator.”