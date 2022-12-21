Bäume statt Pralinen: Anpacken für den Klimaschutz

Es begann mit der Ideensuche für Weihnachten: UX&I wollte 2022 etwas geben, das nicht nur den Beschenkten Freude macht, sondern auch ein Zeichen setzt für die nachfolgenden Generationen. Viele im Team haben Kinder, wodurch das Thema Nachhaltigkeit eine umso größere Rolle spielt. Auch im Purpose von UX&I ist der Wille festgehalten, “for the benefit of humans” zu arbeiten.

"Wir haben im Team überlegt, wie wir eine möglichst nachhaltige Freude bereiten können. Die Google-Meetings und Miro-Boards haben wir gegen Handschuhe und Stiefel getauscht, um die große Baumpflanztour von Plant My Tree zu unterstützen.", so Kay Spiegel, Senior UX-Berater bei UX&I. Am 4. November hat sich das Team in Duisburg versammelt, um für Kund*innen und Partner*innen junge Eichen und Ahornbäume auf einem bislang brachliegenden Feld zu pflanzen. Mit vereinten Kräften konnte UX&I dazu beitragen, dass Duisburg nun um 11.000 Bäume reicher ist. Insgesamt konnte das Ziel von Plant My Tree, 100.000 Bäume in ganz Deutschland zu pflanzen, sogar noch übertroffen werden.

An die Bäume hefteten die Helfer von UX&I die Namen von Kund*innen und Partner*innen – so dass diese sich im Weihnachtsmailing über ein Foto ihres eigenen Baums freuen konnten. Außerdem erhielten sie noch ein Samentütchen, um im neuen Jahr selbst aktiv zu werden und nachhaltiges Wachstum wörtlich umzusetzen.