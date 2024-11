1. Gesamtverantwortlicher Ausrichter dieses Gewinnspiels ist die UX&I GmbH, Kopernikusstr. 28, 40223 Düsseldorf.

2. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert die/der Benutzer*in diese Teilnahmebedingungen.

3. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen der UX&I GmbH sowie deren Angehörige.

4. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es erforderlich, einen Beitrag auf LinkedIn oder Instagram zu veröffentlichen sowie einem der folgenden beiden Social Media Kanälen zu folgen:

LinkedIn:

Instagram:

5. Jede*r Teilnehmer*in hat durch das Veröffentlichen eines Postes (mit seinem persönlichen Aha-Moments auf dem UX Festial UX) die Chance eine Tasche von UX&I oder ein T-Shirt zu gewinnen. Der Gewinn ist auf eine Tasche oder ein T-Shirt pro Person limitiert.

6. Das Gewinnspiel läuft während des UX Festivals vom 17.06.2023 und endet am 18.06.2023 um 15:00 Uhr.

7. Unter allen Teilnehmer*innen vergibt die UX&I GmbH per first come first served Prinzip 20 Not The User-T-Shirts und 40 Not The User-Taschen Einzeltickets.

8. Das Gewinnspiel steht nicht in Verbindung zu Linkedin oder Instagram.

9. Die 60 Gewinner*innen werden während des UX Festivals mittels einer privaten Nachricht an den teilnehmenden Account benachrichtigt oder direkt angesprochen. Die Gewinner*innen haben bis Ende des UX Festivals die Chance ihren SWAG-Item abzuholen. Hierbei gilt, dass Prinzip solange der Vorrat reicht.

UX&I GmbH

Kopernikusstr. 28

40223 Düsseldorf

Deutschland

10. Die UX&I GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels gefährden.

11. Die UX&I GmbH behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen auch unangekündigt zu ändern.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.