1. Veranstalter: Der Veranstalter des Gewinnspiels ist:

UX&I GmbH

Kopernikusstr. 28

40223 Düsseldorf

Deutschland

info@uxi.de

2. Teilnahme: Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert derdie Teilnehmerin diese Teilnahmebedingungen.

3. Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Mitarbeitende der UX&I GmbH sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

4. Teilnahmevoraussetzungen: Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es erforderlich, einem der folgenden Social-Media-Kanäle zu folgen:

LinkedIn:

Instagram:



5. Teilnahmeverfahren: Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Hinterlassen eines Kommentars unter dem entsprechenden oder , in dem der/die Teilnehmer*in mitteilt, warum er*sie gerne am UX-Festival teilnehmen möchte.

6. Teilnahmezeitraum: Das Gewinnspiel beginnt am 25. Juni 2024 um 16:00 Uhr und endet am 26. Juni 2024 um 12:00 Uhr MEZ.

7. Gewinn: Der/die Gewinner*in erhält ein Ticket für das , welches am 29. und 30. Juni 2024 in Erfurt stattfindet, sowie zwei Übernachtungen im prizeotel Erfurt-City vom 28. bis 30. Juni 2024.

8. Auswahlverfahren: Die Auswahl des überzeugendsten Kommentars erfolgt durch eine interne Jury der UX&I GmbH nach eigenem Ermessen. Dabei wird insbesondere auf Kreativität, Relevanz und Originalität des Kommentars geachtet.

9. Unabhängigkeit von Social Media: Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu LinkedIn oder Instagram und wird in keiner Weise von diesen Plattformen gesponsert, unterstützt oder organisiert.

10. Gewinnerbenachrichtigung: Der/die Gewinner*in wird unverzüglich nach Ende des Teilnahmezeitraums, spätestens jedoch am 26. Juni 2024, 13:00 Uhr MEZ, per Direktnachricht auf LinkedIn oder Instagram benachrichtigt. Der/die Gewinner*in muss bis spätestens 26. Juni 2024, 20:00 Uhr MEZ, seinen/ihren vollständigen Namen, Vornamen sowie eine gültige E-Mail-Adresse angeben, damit das Ticket und die Hotelbuchung organisiert werden können. Erfolgt dies nicht, wird ein*e Ersatzgewinner*in ausgewählt.

11. Datenschutz: Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet.

12. Vorbehalt von Änderungen: Die UX&I GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels gefährden. Zudem behält sich die UX&I GmbH das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen auch unangekündigt zu ändern.

13. Rechtsweg: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.