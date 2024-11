Teilnahmebedingungen "Not the User"-Gewinnspiel

1. Gesamtverantwortlicher Ausrichter dieses Gewinnspiels ist die UX&I GmbH, Kopernikusstr. 28, 40223 Düsseldorf.

2. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Erwerb von Dienstleistungen. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert die/der Benutzer*in diese Teilnahmebedingungen.

3. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter*innen der UX&I GmbH sowie deren Angehörige.

4. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es erforderlich, an der Umfrage von der UX&I GmbH teilzunehmen: LinkedIn:

5. Jede*r Teilnehmer*in erhält eine Gewinnchance pro Kanal. Eine wiederholte Antwort steigert nicht die Gewinnchance.

6. Das Gewinnspiel beginnt am 3.11.2024 und endet am 11.11.2024 um 9:00 Uhr.

7. Unter allen Teilnehmer*innen verlost die UX&I GmbH per Zufallsprinzip drei Poster aus der "Not the User"-Kollektion.

8. Das Gewinnspiel steht nicht in Verbindung zu Linkedin oder Instagram.

9. Die vier Gewinner*innen werden zeitnah mittels einer privaten Nachricht an den teilnehmenden Account benachrichtigt. Die Gewinner*innen haben den Erhalt der Gewinnbenachrichtigung unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach Erhalt der Benachrichtigung zu bestätigen und die von der UX&I GmbH benötigten Angaben zu machen. Sollten sich die Gewinner*innen nicht innerhalb der 14-tägigen Frist melden, verfällt der Gewinn ersatzlos und es werden neue Gewinner*innen ausgelost.

10. Mit der Annahme des Preises willigt die/der Gewinner*in ein, dass seine Daten zur Versandabwicklung verwendet werden. Eine weitere Verwendung oder Speicherung der Daten findet nicht statt. Die/der Gewinner*in hat jederzeit die Möglichkeit, unter Angabe seines Namens Einsicht in die über ihn gespeicherten Kundendaten zu erhalten und diese löschen zu lassen. Dazu stehen ihm folgende Kontaktwege zur Verfügung:

UX&I GmbH

Kopernikusstr. 28

40223 Düsseldorf

Deutschland

11. Die UX&I GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels gefährden.

12. Die UX&I GmbH behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen auch unangekündigt zu ändern.

13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.