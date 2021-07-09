Was ist B2B UX?

B2B UX ist die Disziplin, geschäftskritische Software für berufliche Nutzer*innen so zu gestalten, dass sie das Richtige leistet und im Arbeitsalltag tatsächlich genutzt wird. Anders als im B2C zählt nicht der schöne erste Eindruck, sondern ob komplexe Aufgaben, Workflows und die Entscheidungen mehrerer Beteiligter zuverlässig gelingen.

Der größte Hebel liegt selten in der Oberfläche. Er liegt in der Frage davor: Was muss diese Anwendung überhaupt können, damit deine Fachbereiche sie wollen? Genau da setzt gute User Experience im B2B an, lange bevor das erste Pixel steht.