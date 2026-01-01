Die Kunst der perfekten Workshop-Moderation.

Workshops können Zeitverschwendung sein – oder echte Gamechanger. Der Unterschied liegt in der Moderation. Katja Paar, Autorin des Bestsellers "Workshops machen", teilt in diesem zweitägigen Training ihr geballtes Wissen mit dir. Du lernst verschiedene Workshop-Formate kennen, übst Moderationstechniken und entwickelst deinen eigenen Stil. Nach dem Training führst du Teams souverän durch jeden Workshop – von der kreativen Ideation bis zur knallharten Entscheidungsfindung.

Für wen ist das Training?

Alle, die regelmäßig Workshops moderieren oder moderieren wollen: Agile Coaches, Scrum Master, Führungskräfte und Berater*innen.

Das lernst du im Training:

Workshop-Formate für verschiedene Ziele

Vorbereitung, die den Unterschied macht

Moderationstechniken aus der Praxis

Umgang mit schwierigen Situationen

Visualisierung und Dokumentation

Dein persönlicher Moderationsstil

Erfahren, üben, selber machen

In einer bewusst kleinen Gruppe von maximal 12 Teilnehmer*innen sorgen wir dafür, dass du das mitnimmst, was du brauchst. Unsere Trainer*innen gehen auf deine Bedürfnisse ein – bring gern auch Beispiele aus deinem Alltag mit – und achten gleichzeitig darauf, dass ihr als Gruppe voneinander lernt und euch inspiriert. Die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer*innen sind immer wertvoll.

Warum Trainings von UX&I?