Menü
Workshops machen mit Katja Paar
Lerne von der Meisterin selbst: Katja Paar zeigt dir, wie du Workshops gestaltest, die Menschen bewegst und Ergebnisse lieferst. Basierend auf ihrem erfolgreichen Buch.
Die Kunst der perfekten Workshop-Moderation.
Workshops können Zeitverschwendung sein – oder echte Gamechanger. Der Unterschied liegt in der Moderation. Katja Paar, Autorin des Bestsellers "Workshops machen", teilt in diesem zweitägigen Training ihr geballtes Wissen mit dir. Du lernst verschiedene Workshop-Formate kennen, übst Moderationstechniken und entwickelst deinen eigenen Stil. Nach dem Training führst du Teams souverän durch jeden Workshop – von der kreativen Ideation bis zur knallharten Entscheidungsfindung.
Für wen ist das Training?
Alle, die regelmäßig Workshops moderieren oder moderieren wollen: Agile Coaches, Scrum Master, Führungskräfte und Berater*innen.
Das lernst du im Training:
- Workshop-Formate für verschiedene Ziele
- Vorbereitung, die den Unterschied macht
- Moderationstechniken aus der Praxis
- Umgang mit schwierigen Situationen
- Visualisierung und Dokumentation
- Dein persönlicher Moderationsstil
Erfahren, üben, selber machen
In einer bewusst kleinen Gruppe von maximal 12 Teilnehmer*innen sorgen wir dafür, dass du das mitnimmst, was du brauchst. Unsere Trainer*innen gehen auf deine Bedürfnisse ein – bring gern auch Beispiele aus deinem Alltag mit – und achten gleichzeitig darauf, dass ihr als Gruppe voneinander lernt und euch inspiriert. Die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer*innen sind immer wertvoll.
Warum Trainings von UX&I?
- 100 % aus der Praxis
Die UX&I Trainer*innen sind Profis in ihren Fachgebieten mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Branchen – von Automotive bis Versicherung.
- „On the job“
Unsere Trainings begleiten euch genau da, wo ihr gerade steht, und helfen euch bei konkreten Anwendungsfällen in eurem Joballtag.
- Profis im Enablement
UX&I ist keine Agentur, sondern eine Beratung: Unsere gesamte Arbeit ist darauf ausgerichtet, Menschen zu befähigen.
FAQ: Häufige Fragen zu Workshops machen mit Katja Paar
Nein, das Training richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Moderator:innen. Katja Paar holt dich genau dort ab, wo du stehst, und hilft dir, deinen ganz persönlichen Moderationsstil zu finden oder zu verfeinern.
Auf jeden Fall! Das Training ist die perfekte praktische Ergänzung zum Buch. Du erlebst die Methoden live, kannst Techniken direkt ausprobieren, erhältst persönliches Feedback von Katja und profitierst vom Austausch mit anderen Teilnehmenden.
Das Training ist sehr interaktiv und praxisorientiert. Du wirst zahlreiche Moderationstechniken in Kleingruppen selbst anwenden und üben. Der Fokus liegt darauf, dass du ins Tun kommst und Sicherheit für deine eigenen Workshops gewinnst.
Ja, der Umgang mit schwierigen Situationen ist ein wichtiger Bestandteil des Trainings. Du lernst praxiserprobte Strategien, um souverän auf Herausforderungen wie dominante Personen, geringe Beteiligung oder festgefahrene Diskussionen zu reagieren.
Ja, wir bieten dieses Training auch als Inhouse-Workshop für Teams und Unternehmen an. Dabei können wir die Inhalte gezielt auf eure spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen zuschneiden. Kontaktiere uns gerne für ein individuelles Angebot.
Ja, nach erfolgreichem Abschluss des zweitägigen Trainings erhalten alle Teilnehmenden eine offizielle Teilnahmebescheinigung. Diese bestätigt deine neu erworbenen Kompetenzen in der professionellen Workshop-Gestaltung und -Moderation.
Workshops machen mit Katja Paar
- Mit Zertifikat
- Sprache: Deutsch
- Max. 12 Personen
Lass uns starten
Gemeinsam definieren wir deine Ziele und entwerfen ein Lernkonzept, das euch wirklich weiterbringt.
Kay Spiegel
Ansprechpartner Product Academy
+49 211 8680910