Der unsichtbare Erfolgsfaktor für echte Innovation.

Teams mit hoher psychologischer Sicherheit performen nachweislich besser. Sie trauen sich, Fehler anzusprechen, wilde Ideen zu teilen und voneinander zu lernen. In diesem eintägigen Training erfährst du, was psychologische Sicherheit ausmacht und wie du sie in deinem Team förderst. Mit praktischen Tools und Methoden gehst du die ersten Schritte zu einer Kultur, in der Menschen ihr Bestes geben können.

Für wen ist das Training?

Führungskräfte, Scrum Master*innen, Agile Coaches und alle, die Teams zu Höchstleistungen befähigen wollen. Besonders wertvoll für Umgebungen mit hohem Innovationsdruck.

Das lernst du im Training:

Was psychologische Sicherheit wirklich bedeutet

Wie du den Status quo in deinem Team misst

Konkrete Interventionen für mehr PS

Umgang mit Widerständen und schwierigen Situationen

Langfristige Verankerung in der Teamkultur

Erfahren, üben, selber machen

In einer bewusst kleinen Gruppe von maximal 15 Teilnehmer*innen sorgen wir dafür, dass du das mitnimmst, was du brauchst. Unsere Trainer*innen gehen auf deine Bedürfnisse ein – bring gern auch Beispiele aus deinem Alltag mit – und achten gleichzeitig darauf, dass ihr als Gruppe voneinander lernt und euch inspiriert. Die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer*innen sind immer wertvoll.

Warum Trainings von UX&I?