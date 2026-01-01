Menü
Psychologische Sicherheit für Teams
Schaffe die Basis für High-Performance-Teams. Lerne, wie du psychologische Sicherheit misst, verstehst und gezielt aufbaust – für Teams, die ihr volles Potenzial entfalten.
Der unsichtbare Erfolgsfaktor für echte Innovation.
Teams mit hoher psychologischer Sicherheit performen nachweislich besser. Sie trauen sich, Fehler anzusprechen, wilde Ideen zu teilen und voneinander zu lernen. In diesem eintägigen Training erfährst du, was psychologische Sicherheit ausmacht und wie du sie in deinem Team förderst. Mit praktischen Tools und Methoden gehst du die ersten Schritte zu einer Kultur, in der Menschen ihr Bestes geben können.
Für wen ist das Training?
Führungskräfte, Scrum Master*innen, Agile Coaches und alle, die Teams zu Höchstleistungen befähigen wollen. Besonders wertvoll für Umgebungen mit hohem Innovationsdruck.
Das lernst du im Training:
- Was psychologische Sicherheit wirklich bedeutet
- Wie du den Status quo in deinem Team misst
- Konkrete Interventionen für mehr PS
- Umgang mit Widerständen und schwierigen Situationen
- Langfristige Verankerung in der Teamkultur
Erfahren, üben, selber machen
In einer bewusst kleinen Gruppe von maximal 15 Teilnehmer*innen sorgen wir dafür, dass du das mitnimmst, was du brauchst. Unsere Trainer*innen gehen auf deine Bedürfnisse ein – bring gern auch Beispiele aus deinem Alltag mit – und achten gleichzeitig darauf, dass ihr als Gruppe voneinander lernt und euch inspiriert. Die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer*innen sind immer wertvoll.
Warum Trainings von UX&I?
- 100 % aus der Praxis
Die UX&I Trainer*innen sind Profis in ihren Fachgebieten mit langjähriger Erfahrung in verschiedensten Branchen – von Automotive bis Versicherung.
- „On the job“
Unsere Trainings begleiten euch genau da, wo ihr gerade steht, und helfen euch bei konkreten Anwendungsfällen in eurem Joballtag.
- Profis im Enablement
UX&I ist keine Agentur, sondern eine Beratung: Unsere gesamte Arbeit ist darauf ausgerichtet, Menschen zu befähigen.
FAQ: Häufige Fragen zu Psychologische Sicherheit für Teams
Absolut! Das Training richtet sich an alle, die die Zusammenarbeit in Teams verbessern möchten, wie Scrum Master, Agile Coaches oder auch erfahrene Teammitglieder. Du lernst Methoden, die du auch ohne disziplinarische Verantwortung anwenden kannst, um ein sichereres und leistungsfähigeres Umfeld zu schaffen.
Nein, es sind keine spezifischen Vorkenntnisse erforderlich. Wir starten bei den Grundlagen der psychologischen Sicherheit und bauen darauf auf. Wichtiger als Vorwissen ist deine Neugier und der Wunsch, die Dynamik in deinem Team positiv zu verändern.
Dieses Training ist sehr praxisorientiert. Neben den theoretischen Grundlagen legen wir großen Wert auf interaktive Übungen, Fallbeispiele und den direkten Austausch in der Gruppe. Du verlässt den Tag mit konkreten Tools, die du sofort in deinem Team anwenden kannst.
Wir stellen dir validierte und einfache Methoden vor, wie du den aktuellen Stand der psychologischen Sicherheit in deinem Team erheben kannst, zum Beispiel durch gezielte Umfragen und Beobachtungstechniken. Du lernst, die Ergebnisse zu interpretieren und als Ausgangspunkt für gezielte Verbesserungen zu nutzen.
Ja, sehr gerne! Ein Inhouse-Training ist ideal, um direkt mit dem gesamten Team an der psychologischen Sicherheit zu arbeiten und spezifische Herausforderungen zu adressieren. Kontaktiere uns einfach, um die Details und eine individuelle Anpassung an eure Bedürfnisse zu besprechen.
Ja, alle Teilnehmenden erhalten nach erfolgreichem Abschluss des Trainings eine Teilnahmebescheinigung. Diese bestätigt dein neu erworbenes Wissen über die Prinzipien und Methoden zur Förderung psychologischer Sicherheit in Teams.
- Mit Zertifikat
- Sprache: Deutsch
- Max. 15 Personen
Lass uns starten
Gemeinsam definieren wir deine Ziele und entwerfen ein Lernkonzept, das euch wirklich weiterbringt.
Kay Spiegel
Ansprechpartner Product Academy
+49 211 8680910