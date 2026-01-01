Vom nachträglichen Reparieren zum vorausschauenden Gestalten.

Viele Teams behandeln Barrierefreiheit wie eine letzte Hürde vor dem Release – ein reaktiver Prozess, der zu Kompromissen, hohen Kosten und Frustration führt und Altlasten hinterlässt. In diesem Training vollziehen wir den Perspektivwechsel: Wir behandeln Inklusion nicht als separate Aufgabe, sondern als festen Bestandteil guter Gestaltung. Du lernst, wie du Barrierefreiheit von Beginn an in deine Prozesse einfließen lässt und sie so zu einem selbstverständlichen Qualitätsmerkmal deiner Arbeit machst. Das Ergebnis sind nicht nur konforme, sondern grundlegend bessere und robustere Produkte, die eine weitaus größere Zielgruppe begeistern.

Für wen ist das Training?

Designer*innen, Entwickler*innen, Product Owner*innen und alle, die digitale Produkte verantworten. Besonders relevant, wenn du im öffentlichen Sektor oder für große Zielgruppen arbeitest. Noch besser: Komm mit deinem gemischten Team und entwickelt eure Zusammenarbeit gemeinsam weiter

Das lernst du im Training:

Mindset & Grundlagen: Wir schaffen eine gemeinsame Basis und erweitern deinen Blick für die dahinterliegenden Design-Philosophien wie Universal und Inclusive Design.

Du lernst, die Prinzipien hinter den Normen wie der WCAG zu verstehen und sie anzuwenden

Du lernst, Barrierefreiheit bereits im Fundament deines Entwurfs zu verankern, nicht nur an der Oberfläche.

Wir zeigen dir, wie Barrierefreiheit zur gemeinsamen Aufgabe im Team wird und sich in agile Prozesse einfügt.

Es wird klar, wie eine inklusive Denkweise Mehraufwand systematisch reduziert und gleichzeitig die Qualität deines Produkts für ein weitaus breiteres Nutzerspektrum steigert.

Du verlässt das Training mit einer kuratierten Auswahl an Tools und Ressourcen für deinen Arbeitsalltag.



Erfahren, üben, selber machen

In einer bewusst kleinen Gruppe von maximal 15 Teilnehmer*innen sorgen wir dafür, dass du das mitnimmst, was du brauchst. Unsere Trainer*innen gehen auf deine Bedürfnisse ein – bring gern auch Beispiele aus deinem Alltag mit – und achten gleichzeitig darauf, dass ihr als Gruppe voneinander lernt und euch inspiriert. Die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer*innen sind immer wertvoll.

Warum Trainings von UX&I?